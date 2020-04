DAX: Kommt der typische Crashverlauf?

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 68 % verzeichnet hat (Stand 14.04.2020, 14:00 Uhr).

Die besonders markanten Börsencrashs der letzten 100 Jahre - 1929, 1987 und 2008 - haben eines gemeinsam: Die Verläufe waren jeweils durch ein "zweites Bein" gekennzeichnet, also einen erneuten Test der Tiefs mit etwas Abstand zum ersten Kursabsturz. Zum Teil ging es danach noch einmal deutlich unter die zunächst markierten Tiefstände. Bislang macht der DAX keinen Versuch, das zweite Bein auszubilden. Fällt das klassische Wendemuster damit dieses Mal aus?

Crash versus Baisse

Der Kursabsturz des DAX in diesem Jahr war eindeutig ein Crash, der sich von einer Baisse fundamental unterscheidet. Letztere dauert wegen hartnäckiger Strukturprobleme in der Wirtschaft lange, es braucht Zeit zur Bereinigung. In dieser Phase bröckeln die Kurse kontinuierlich und es ist schwer, das Tief zu identifizieren. Ein Crash resultiert hingegen oftmals aus einem Schock, der auf zu hohen Optimismus bzw. eine ausgeprägte Leichtfertigkeit im Markt trifft. Dieses Mal war die Corona-Pandemie der Anlass. Nach einem massiven Kursrückgang binnen kurzer Zeit wird dann ein markanter Tiefpunkt ausgebildet. Da die Anleger noch das kurz zuvor übliche hohe Kursniveau gewöhnt sind, wirken die Kurse zunächst rein optisch ungewöhnlich attraktiv, was Schnäppchenjäger zum Einstieg veranlasst und den Rebound auslöst - so, wie das beim DAX seit Mitte März der Fall ist.

Der Härtetest kommt erst noch

Meist zeigt sich dann aber, dass die Gründe für den Absturz nicht so schnell verschwinden wie erhofft, was mit einer Welle schlechter Wirtschaftsnachrichten verbunden ist. Ein gutes Beispiel ist dafür die Finanzkrise 2008/09, die die Anleger etliche Monate in Atem gehalten hat. Nach dem ersten Crash im September/Oktober 2008 folgte eine Erholung beim DAX, die im Februar/März 2009 von einem Abtauchen auf neue Tiefstände abgelöst wurde. Erst danach ging es nachhaltig nach oben. Doch wie steht es mit Corona, könnte die Pandemie glimpflicher als erwartet verlaufen und damit einen V-förmigen Verlauf ermöglichen? Die aktuelle Entwicklung der Infektionen scheint das nahezulegen, doch Aufschluss darüber wird es erst geben, wenn der Shutdown deutlich gelockert wird. Erst das wird dann der Härtetest für den DAX und die Weltbörsen.

Fazit zu DAX

Im Moment scheint eine V-förmige Entwicklung an den Börsen möglich. Gestützt wird dieses Szenario durch die Tatsache, dass viele Anleger wegen der historischen Vorbilder auf das zweite Bein warten. Eventuell könnte es deswegen aber einfach länger dauern, bis die Börse erneut schwächelt. Sollte sich in einigen Wochen zeigen, dass eine deutliche Auflockerung des Shutdown ohne einen erneuten starken Anstieg der Infektionszahlen nicht möglich ist, wäre das der Härtetest für den Kursaufschwung.

