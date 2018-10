DAX: Setzt sich der europäische Abwärtstrend durch?

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 104,6% verzeichnet hat (Stand 30.09.18, 22.30 Uhr).

Zuletzt hatte die große Trenddivergenz zwischen Deutschland/Europa und den USA einen neuen Höhepunkt erreicht. Während der breit gestreute S&P 500 noch Anfang Oktober nur hauchdünn unter dem kurz zuvor markierten Allzeithoch notierte, tauchte der DAX weiter ab in Richtung neuer Tiefs. Aufsummiert über die letzten zwölf Monate beträgt die Performance­lücke inzwischen rund 20 %. Eine Angleichung scheint überfällig, aber die Frage ist, in welcher Form diese stattfindet.

Große Wachstumsdifferenzen

Der Zeitpunkt, an dem sich die Börsenwege von Deutschland und den USA getrennt haben, war der November 2017. Damals zeichnete sich ab, dass Präsident Trump seine große Steuerreform durchbekommen und der Konjunktur damit einen Schub geben könnte. Der Stimulus ist dann tatsächlich beachtlich ausgefallen: Zuletzt ist das US-BIP um 4,2 % gewachsen, und auch für das dritte Quartal zeichnet sich eine ähnlich hohe Rate ab (Quelle: GDPnow). Zum Vergleich: Die Eurozone kommt im Moment nur auf 2,1 %. Und die Trends sind weiter entgegengesetzt, wie die Industrie-Einkaufs­manager­indizes als Früh­indikatoren zeigen: Während sich das US-Stimmungs­barometer stabil auf hohem Niveau hält, geht es in Europa stringent abwärts.

Wer setzt den weiteren Trend?

Natürlich sind dabei verschiedene Determinanten am Werk. Die USA profitieren immer noch vom Steuer-Schub, während in Europa die Krisensorgen – Türkei, Italien, Brexit – die Unsicherheit schüren. Letztlich ist es aber un­wahrscheinlich, dass sich die beiden großen Wirtschafts­räume mittelfristig unabhängig voneinander entwickeln können. Eine größere Krise Europas würde auch in den USA Spuren hinterlassen, während andersrum Europa vom globalen Aufwärts­trend wieder stärker profitieren dürfte, wenn die vor­handenen Krisen nicht weiter eskalieren.

Fazit zu DAX

Wir rechnen daher damit, dass die Divergenz langsam den Höhepunkt erreicht hat. Offen ist aber derzeit, wer den weiteren Trend setzt. Aktuell sieht es so aus, als würde sich der europäische Abwärts­trend durchsetzen. Allerdings sollte man die Turbulenzen im klassisch stürmischen Herbst nicht überschätzen und abwarten, welcher Trend sich in den nächsten Monaten heraus­kristallisiert.

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt.

