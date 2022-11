DAX: Was kommt nach der Angst-Rally?

, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Wenn viele Akteure davon überzeugt sind, dass es an der Börse nur noch nach unten gehen kann, dann starten die Kurse gerne eine Rally und klettern an der "Mauer der Angst" nach oben. Dieses Phänomen war in den letzten Wochen mal wieder in Reinkultur zu beobachten - und die Sentiment­daten deuten an, dass der Anpassungs­prozess bei weitem noch nicht abgeschlossen ist. Doch ist das auch ein positiver Indikator für die wirtschaft­liche Entwicklung?

