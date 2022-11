DAX: Winterrezession fast sicher

, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Der Markt hat zuletzt eine Hoffnungsrally gestartet – auch vor dem Hintergrund sinkender Gaspreise in Europa, die die Möglichkeit für eine Trendwende in der Wirtschaft schaffen. Aktuell ist von dieser allerdings noch nicht viel zu sehen, der Trend in der Industrie zeigt jedenfalls nach wie vor stringent abwärts. Und von der Zinsfront geht weiter Druck aus. Bricht die Rally deswegen in sich zusammen?

