DAX: Wo ist der Aufschwung?

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 95,6% verzeichnet hat (Stand 30.04.2019).

Die DAX-Rally in diesem Jahr hängt eng damit zusammen, dass der zuvor befürchtete Konjunktureinbruch ausgeblieben ist. Richtig gut läuft es für die Wirtschaft aber auch nicht, gerade in Europa fehlen noch deutliche Signale für eine Wachstumsbeschleunigung, obwohl die BIP-Entwicklung im ersten Quartal durchaus positiv überrascht hat. Für eine Fortsetzung des Höhenflugs braucht es aus unserer Sicht jetzt stärkere Impulse - aber kommen die auch?

Guter Jahresstart

Um 3,2 % ist die US-Wirtschaft im ersten Quartal nach vorläufigen Daten gewachsen - der beste Start seit 2015. In China waren es sogar 6,4 %, und die Eurozone hat sich mit einem Plus von 1,2 % zum Vorjahr zumindest achtbar aus der Affäre gezogen, auch wenn es das geringste Wachstum seit 2013 war. Aber skeptische Volkswirte haben angemerkt, dass etliche positive Faktoren temporärer Natur waren. In den USA könnte u.a. eine erhöhte Lagerhaltung wegen der Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Handelskonflikts mit China für einen Sondereffekt gesorgt haben. Das Prognosemodell der Atlanta-FED prognostiziert für das zweite Quartal im Moment nur noch ein Wachstum von 1,2 %.

Industrie belastet

Ein Belastungsfaktor stellt die geringe Dynamik in der Industrie dar. Nach einem Aufschwung im Vormonat musste der Einkaufsmanagerindex zur US-Industrie im April mit einem Rückgang auf 52,8 Punkte einen überraschend kräftigen Dämpfer hinnehmen. Und auch die Hoffnung, dass sich die staatlichen Impulse in China in einer stringent anziehenden Dynamik niederschlagen, hat sich mit den jüngsten Daten (-0,4 auf 50,1 Punkte) zunächst nicht bestätigt. Wenigstens in Deutschland und Europa ging es minimal bergauf - ein Hoffnungsschimmer.

Fazit zu DAX

Das erste Quartal war für die Wirtschaft rund um den Globus viel besser, als Ende letzten Jahres erwartet. Noch muss sich aber zeigen, ob das auch für die nächsten Monate gilt. Die Entwicklung der Industrie bleibt ein Belastungsfaktor und eine inverse Zinsstruktur in den USA ein Warnsignal. Wir gehen davon aus, dass der DAX seinen Höhenflug nur fortsetzen kann, wenn sich der erhoffte Aufschwung nun stärker in den Daten zeigt.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 95,6% verzeichnet hat (Stand 30.04.2019).

