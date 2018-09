Der DAX befindet sich am Scheideweg

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 114,0% verzeichnet hat (Stand 30.06.18, 22.30 Uhr).

Den DAX plagen ohne Zweifel viele individuelle Probleme von Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Doch eines dürfte trotzdem gewiss sein: Sollte die Konjunktur in naher Zukunft wieder deutlich Fahrt aufnehmen, würde das den Index stark stützen - nicht zuletzt deswegen, weil das angesichts der Entwicklung in Europa im laufenden Jahr eine positive Überraschung wäre. Doch wie stehen die Chancen, dass es tatsächlich so kommt?

Industrietrend zeigt abwärts

Die DAX-Konsolidierung in 2018 geht einher mit einer rückläufigen Industrie-Dynamik, ablesbar aus der Entwicklung des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Seit Dezember 2017 ging es hier fast kontinuierlich bergab, ein kleiner Anstieg im Juli entpuppte sich als nicht nachhaltig. Die Entwicklung in der Eurozone verlief fast parallel dazu. Ganz anders dagegen die USA: Dort ist der Industrie-Einkaufsmanagerindex im August auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen, getrieben von einem kräftigen Anstieg beim Auftragseingang.

Handelskonflikte, Autoindustrie und der Euro

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat zuletzt hingegen erneut enttäuscht, die Gründe dafür sind vielschichtig. Eine größere Rolle dürften die von den USA geschürten Handelskonflikte spielen. Nachdem mit Mexiko eine Einigung gelungen ist, mit Europa verhandelt wird und nach China trotz neuer Zölle zumindest nicht alle Gesprächsfäden gerissen sind, gibt es hier aber vage Hoffnungen auf eine Besserung. Als belastender, aber vorübergehender Effekt werden darüber hinaus die Probleme der Autoindustrie mit dem neuen Abgasprüfverfahren WLTP eingestuft. Und es bleibt noch der Euro, dessen zwischenzeitliche starke Aufwertung zum Dollar belastet hat. Was aber kaum Beachtung gefunden hat: Inzwischen notiert der Euro bereits wieder unter dem Vorjahresstand. Und ein weiterer Hoffnungsschimmer: Mit dem IFO- und dem ZEW-Index haben zwei Frühindikatoren für die Wirtschaft zuletzt wieder zugelegt.

Fazit zu DAX

Der Konjunkturtrend in Europa zeigte im laufenden Jahr - im Gegensatz zu den USA - nach unten, das hat den DAX belastet. Mehrere Faktoren, die dabei eine Rolle gespielt haben, könnten sich aber nun entschärfen und damit Druck vom Leitindex nehmen.

