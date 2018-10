FinTech Group: Treiber finden noch keine Beachtung

indizes in diesem Artikel

Die Aktie der FinTech Group hat von der Bekanntgabe des Joint-Ventures mit der österreichischen Post nicht nachhaltig profitieren können. Statt­dessen wurde der Titel von der Korrekturwelle im Nebenwerte-Segment mitgerissen und notiert in der Nähe der Jahrestiefstände. Die Missachtung der potenzial­trächtigen Zusammen­arbeit scheint aus unserer Sicht unangemessen, denn schon der erste Schritt zur Umsetzung gibt einen Eindruck von der Bedeutung des Projekts. Wie angekündigt hat sich die österreichische Post im Rahmen einer Kapitalerhöhung jetzt mit 6,54 % an der FinTech Group beteiligt und dafür rund 35 Mio. Euro investiert. Der Transaktions­kurs lag bei 28,50 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau.

Wir erwarten einen weiterhin positiven Newsflow, sowohl aus diesem Projekt als auch aus dem übrigen Geschäft. Denn die zuletzt erhöhte Volatilität an den Börsen, insbesondere auch im Bereich der Techwerte und der Small Caps, dürfte im Retail-Segment zu höheren Transaktions­zahlen führen. Nicht zuletzt dank dieser beiden Treiber dürfte die Aktie der FinTech Group wiederentdeckt werden, wenn der Abgabedruck im Nebenwerte-Segment wieder abnimmt. Wir haben die Position im Musterdepot etwas aufgestockt und den Stop-Loss ausgesetzt.

Die Aktie der FinTech Group AG ist seit April 2017 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 65,0 % zugelegt (Stand 12.10., 14:30 Uhr). Der Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Über Holger Steffen

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.300 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 18,3 Prozent pro Jahr (Stand: 30.06.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlageexperte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 104,6% verzeichnet hat (Stand 30.09.18, 22.30 Uhr).