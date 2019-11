Flatex: Aktie auf Richtungssuche

indizes in diesem Artikel

Die Aktie von Flatex hatte sich in der zweiten Oktoberhälfte von den vorherigen Einbußen ein Stück weit erholt, musste in der letzten Woche aber wieder einen Dämpfer hinnehmen. Und das, obwohl das Unternehmen eine Verlängerung und Ausweitung des Dienstleistungsvertrags mit dem wichtigen Kunden Equatex, einem Spezialisten für aktienbasierte Vergütungsprogramme, vermelden konnte. Mit der eigenen Bankingplattform betreut Flatex schon jetzt im Rahmen der Geschäftsbeziehung mehr als 1,5 Mio. Depots für Equatex und wird künftig noch zusätzliche Leistungen erbringen. Das Vertragsvolumen bis Ende 2026 wird auf etwa 20 Mio. Euro beziffert.

Zwei wichtige Faktoren

Zwei andere Faktoren sind für die Aktie von Flatex aber aktuell wichtiger. Einerseits treibt die Anleger um, ob der Zero-Fee-Trend im Brokerage-Markt künftig die Margen von Flatex belastet. Wir sehen das Unternehmen dabei aber eher als Vorreiter denn als Getriebenen. Andererseits ist noch offen, was bei der laufenden Prüfung der "strategischen Optionen" herauskommt, die zu einem Einstieg von Finanzinvestoren oder einer Bank führen könnten. Wir halten die Flatex-Story trotz der aktuellen Kursschwäche weiter für spannend und bleiben der Aktie treu.

Die Aktie von Flatex ist seit Juni 2019 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 22,2 % zugelegt. (Stand 08.11., 17:36 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 91,5 % verzeichnet hat (Stand 31.10.2019).