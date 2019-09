Gold: Der Glanz ist zurück

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.488,80

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Nach der dynamischen Hausse im letzten Jahrzehnt hat Gold, ausgehend vom Hoch im Jahr 2011, eine Konsolidierungsphase von acht Jahren gebraucht, um Kraft für neue Kurszuwächse zu sammeln. In diesem Jahr hat das Edelmetall nun einen neuen starken Aufwärtstrend gestartet. Die Rahmenbedingungen für das Edelmetall haben sich vor allem mit der Zinswende in den USA wieder deutlich verbessert.

Geldpolitik bringt die Wende

Am Ende war es die Zinspolitik, die dem Goldpreis entscheidend auf die Sprünge geholfen hat. Während die EZB die Geldschleusen noch weiter öffnen will, hat die FED die Leitzinsen bereits reduziert und diskutiert munter über eine weitere Absenkung. Da Zinsen die wichtigste Opportunität für Gold darstellen, hat der Preis von dieser Entwicklung deutlich profitiert. Zumal zugleich die Unsicherheit an den Märkten wegen des andauernden Konjunkturabschwungs, des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie dem möglichen Show-down beim Brexit eher noch gestiegen ist, so dass die Anleger den sicheren Hafen Gold angesteuert haben.

Hohe Nachfrage

Der größte Schub war im Juni zu beobachten, allein in dem Monat führten Zuflüsse bei den Gold-ETFs zu einer Aufstockung ihrer Bestände um rund 127 Tonnen. Aber auch insgesamt war die Entwicklung der Nachfrage zuletzt positiv, im zweiten Quartal wurde ein Zuwachs zum Vorjahr um 8 % auf 1.123 Tonnen gemessen. Damit ist das Volumen im ersten Halbjahr auf fast 2.200 Tonnen gestiegen, der höchste Wert seit drei Jahren. Dabei traten auch die Zentralbanken als Nettokäufer mit signifikantem Volumen auf. Der erneute Kursschub in der ersten Augusthälfte - nach einem relativ ruhigen Juli - spricht dafür, dass die Nachfrage auch auf erhöhtem Kursniveau immer noch robust war.

Fazit zu Gold

Wir hatten Gold an dieser Stelle immer wieder als gute Depotbeimischung und als Absicherung gegen die gestiegenen geopolitischen Risiken empfohlen, dies hat sich nun endlich ausgezahlt. Nach der steilen Rally der letzten Monate sollte eine längere Konsolidierung zwar nicht verwundern. Klar ist aber auch: Gold hat eine große Trendwende geschafft und damit - auch dank der Zinswende - mit hoher Wahrscheinlichkeit eine neue Hausse gestartet, Konsolidierungsphasen sind also fortan Kaufgelegenheiten.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse.

