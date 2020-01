Jahresfavorit 2020: MPC Capital

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 109,4 % verzeichnet hat (Stand 31.12.2019).

Im Anlegerbrief 49/2019 hatten wir Ihnen die aktuelle Situation von MPC Capital bereits vorgestellt und darauf hingewiesen, dass das Unternehmen die Talsohle durchschritten haben könnte. Zwei Aspekte sind es wert, noch einmal hervorgehoben zu werden: Zum einen hat das Unternehmen unter verschiedenen Belastungen gelitten, die aus dem schrumpfenden Altgeschäft im Retailmarkt sowie aus Wachstumsinitiativen in den Bereichen MicroLiving und Industrial Solutions, die die in sie gesetzten Hoffnungen nicht voll erfüllt haben, resultierten. Das Unternehmen hat darauf mit strukturellen Anpassungsmaßnahmen reagiert und damit nach unserer Einschätzung die Probleme bereinigt. Zum anderen besteht in den bestehenden Geschäftsfeldern Real Estate, Shipping und Infrastructure eine breite Projektpipeline mit einem Volumen von rund 2 Mrd. Euro (Stand 11/2019), die eine gute Basis für den Ausbau der Assets under Management im Geschäft mit institutionellen Investoren darstellt.

Hohes Gewinnwachstum möglich

Mit einem wachsenden und margenstarken Neugeschäft sollte MPC künftig den Gewinn deutlich steigern, das Management strebt perspektivisch eine Vorsteuermarge von mindestens 30 % an. Wir erwarten schon in 2020 eine Neubewertung der Aktie.

Die Aktie von MPC Capital ist seit Dezember 2019 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index. Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 109,4 % verzeichnet hat (Stand 31.12.2019).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: MPC Capital

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: MPC Capital

Weitere Hinweise:

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regress­ansprüche aus. Die finanzen.net GmbH unterhält geschäftliche Verbindungen zur Anlegerbrief Research GmbH, dem Berater des Referenz­portfolios, und partizipiert an den Einnahmen aus der Verwaltungs­gebühr und der erfolgs­abhängigen Gebühr des Endlos-Zertifikats auf den Value-Stars-Deutschland-Index (WKN LS8VSD).