Mutares: Potenzial steigt kontinuierlich

Mutares hat eine Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro platziert und baut das Portfolio weiter aus. In dieser Woche hat das Unternehmen die vereinbarte Übernahme von 80 Prozent der PostNL-Tochter Nexive, die Nummer zwei im italienischen Brief- und Paketmarkt, vermeldet, wobei die Transaktion im zweiten Quartal abgeschlossen werden soll.

2 Mrd. Euro Konzernumsatz

Neben Nexive konnte Mutares in diesem Jahr bereits den Abschluss der im letzten Dezember angekündigten Übernahme eines Automobilzulieferers sowie einen synergetischen Zukauf für die Tochter Balcke-Dürr verkünden. Sollten alle angekündigten Akquisitionen abgeschlossen werden, würde sich der annualisierte Umsatz der Portfoliounternehmen bereits auf rund 2 Mrd. Euro belaufen. Das mittelfristige Ertragspotenzial steigt mit den Übernahmen kontinuierlich an.

Fazit

Dem steht aktuell nur ein Börsenwert von rund 170 Mio. Euro gegenüber. Wir sehen daher ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie, wenn Mutares einen substanziellen Teil der Sanierungsprojekte zum Erfolg führt. Die aktuelle, marktbedingte Schwäche des Titels bietet vor diesem Hintergrund eine neue spekulative Einstiegsgelegenheit.

Die Aktie von Mutares ist seit Oktober 2019 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 26,8 % zugelegt. (Stand 02.03., 11:32 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen

Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt.