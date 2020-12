Öl: Ein wichtiges Lebenszeichen

indizes in diesem Artikel Value-Stars-Deutschland-Index 256,4

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 153,8 % verzeichnet hat (Stand 30.11.2020).

Bei der Beurteilung, ob die sich die globale Konjunktur trotz der aktuellen Pandemiewelle in Europa und Nordamerika weiter robust entwickelt, bleibt der Ölpreis ein wichtiger Gradmesser. Und die Signale vom Schmiermittel der Weltwirtschaft fallen durchaus hoffnungsvoll aus, die Notierung hat gerade ein neues Post-Crash-Hoch erklommen. Und das scheint nicht in erster Linie auf ein geringes Angebot zurückzuführen sein. Ob der Aufschwung nachhaltig ausfällt, ist trotzdem ungewiss.

Nachfrageeinbruch - und Stabilisierung

Ursprünglich war die US Energy Information Administration mal davon ausgegangen, dass der Ölverbrauch im laufenden Jahr auf mehr als 101 Mio. Barrel pro Tag (mb/d) steigt - so die Aussichten vor Beginn der Pandemie. Dann haben sich die Perspektiven verdüstert, so dass inzwischen ein Einbruch um mehr als 8 % zum Vorjahr erwartet wird. Die gute Nachricht: In jüngster Zeit haben sich die Perspektiven aus Sicht der EIA zumindest nicht weiter verdüstert. Die Nachfrage wird seit längerem knapp unter 93 mb/d gesehen, zuletzt wurde die Schätzgröße sogar etwas nach oben revidiert.

Bald deutlich mehr Angebot?

Nachfrageseitig ist damit eine gewisse Stabilität eingekehrt. Das gilt mit Einschränkung auch für die Angebotsseite. In den USA war die Zahl der aktiven Ölbohrlöcher in der Krise massiv eingebrochen, in den letzten Monaten hat sie sich dann langsam erholt. Die Tagesförderung hat vom Tief wieder um mehr als 10 % zugelegt, ist aber mit 11 mb/d noch weit vom Vorkrisenhoch bei 13,1 mb/d entfernt. Ob das schnell erreicht wird, ist fraglich, denn die Investitionen im Sektor sind eingebrochen. Deutlich mehr Angebot könnte stattdessen von der OPEC und Partnern kommen. In dieser Woche gab es Berichte, dass es Streit zwischen den Förderländern wegen der aktuellen Produktionsquoten gibt. Die Vereinigten Arabischen Emirate fühlen sich wohl benachteiligt und haben angedroht, aus dem Kartell auszuscheren.

Fazit zu Öl

Sollte die Disziplin der OPEC bröckeln, dürfte das den Ölpreis erneut belasten - und damit auch die Produktionsaktivitäten in den USA. Die gute Nachricht ist aber, dass der Markt nachfrageseitig inzwischen relativ stabil wirkt, das deutet auf eine halbwegs robuste Konjunktur hin. Je nachdem, wie die OPEC agiert, erwarten wir für die nächsten Monate entweder eine Seitwärtsbewegung oder sogar eine Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends. Beides wäre für den Aktienmarkt nicht das Schlechteste.

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 2.066 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,2 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2019).

