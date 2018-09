Öl: Zündet die nächste Haussestufe?

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 114,0% verzeichnet hat (Stand 30.06.18, 22.30 Uhr).

In den letzten Monaten war es recht ruhig um den Ölpreis. Die Notierung konsolidierte im Großen und Ganzen seitwärts, mit zwei kräftigen Rückschlägen im Juli und August. Davon hat sich das schwarze Gold aber in jüngster Zeit deutlich erholt und schließlich einen neuen Mehrjahreshöchststand markiert. Das sollte die Anleger nicht kalt lassen.

Das Inflationsproblem

Die Reflationierung in den USA und in der Eurozone hängt auch mit den gestiegenen Rohstoffpreisen zusammen. Angesichts der Deflationsängste noch vor wenigen Jahren war das bislang ein durchaus erwünschter Effekt. Setzt sich nun aber der Aufwärtsdruck fort, könnten die Notenbanken in Zugzwang geraten. Daher dürften die Führungsgremien die Entwicklung des Ölpreises genau beobachten. Der Rebound seit 2016 dürfte aus einer wachsenden Nachfrage, Förderkürzungen der OPEC-Staaten (und Russland) und einem zwischenzeitlichen Einbruch der US-Aktivitäten gespeist worden sein. Inzwischen haben sich die Rahmbedingungen jedoch geändert.

Produktion steigt

Mitte des Jahres hat die OPEC die Zügel etwas gelockert und eine moderate Ausweitung der Produktion, insbesondere von Saudi-Arabien und Russland, ermöglicht. Und auch in den USA zeigen die Aktivitäten deutlich nach oben. Die Tagesproduktion dürfte im laufenden Jahr nach einer Einschätzung der US Energy Information Administration um 14 % zulegen und auch 2019 weiter, um 7,5 %, wachsen. Das ist einem deutlichen Anstieg der aktiven Bohrlöcher in den letzten anderthalb Jahren zu verdanken. Möglicherweise erwarten die Akteure am Ölmarkt angesichts einer zuletzt abnehmenden Dynamik aber, dass der US-Fracking-Schub langsam abflaut, denn der Ausbau der Förderung hat den Ölpreis ja nicht daran gehindert, auf neue Mehrjahreshöchststände zu steigen. Eine Rolle dürfte dabei aber auch spielen, welche Mengen das von Krisen gebeutelte Venezuela und das neuerlich sanktionierte Iran noch liefern können.

Fazit zum Öl

Die Ölförderung steigt, der Preis aber auch. Hält sich Öl (Sorte Brent) nachhaltig über 80 US-Dollar, könnte das die nächste Haussewelle lostreten. Das wäre eine Bürde für die Inflationsentwicklung und damit ein Problem für die Zentralbanken. Auch Aktienanleger sollten den Markt daher genau im Blick behalten.

