Öffentliche Bekanntgabe

Varengold Bank-Aktie: Eigengeschäft von Führungskraft gemeldet

12.01.26 16:01 Uhr

Varengold Bank gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Am 31.12.2025 wurden bei Varengold Bank Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Am 09.01.2026 wurde der Handel mit Varengold Bank-Anteilen gemeldet. 9.585 Varengold Bank-Papiere zu jeweils 2,49 EUR erwarb am 31.12.2025 Auerbach, Dirk, Aufsichtsrat. Kaum Ausschläge verzeichnete die Varengold Bank-Aktie im -Handel und tendierte zu guter Letzt bei .

Die Varengold Bank-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 2,61 EUR. Die Marktkapitalisierung von Varengold Bank beziffert sich unterdessen auf 27,62 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 10.043.000.

Redaktion finanzen.net

