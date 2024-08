Varta Aktie News: Varta am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Kurs der Varta

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 2,06 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 2,06 EUR. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,01 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.382 Varta-Aktien.

Am 17.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.071,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.07.2024 Kursverluste bis auf 1,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,25 EUR je Varta-Aktie an.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,22 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 12.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,295 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

