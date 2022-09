Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 69,42 EUR. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,70 EUR ab. Bei 69,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.978 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 136,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 49,03 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,27 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,20 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 204,30 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 15.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 15.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 3,03 EUR je Varta-Aktie.

