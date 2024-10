Varta Aktie News: Varta am Dienstagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1,48 EUR ab.

Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:35 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 1,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 1,48 EUR. Bei 1,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 20.622 Aktien.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.530,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 48,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 10,67 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 215,06 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 164,22 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

