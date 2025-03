Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Varta-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 1,21 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 1,21 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,34 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 534.941 Stück.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 15,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.201,98 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,57 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 215,06 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie höher: Verfassungsbeschwerde gegen Varta-Sanierung ist unzulässig

Porsche-Aktie unter Druck: Porsche sichert sich Mehrheitsbeteiligung an Varta-Tochter

Varta-Aktie im Blick: So entstand der Batterie-Spezialist Varta