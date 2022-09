Varta Aktie News: Varta legt am Freitagmittag zu

Um 12:22 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 65,36 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 66,38 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,02 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.845 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,95 EUR erreichte der Titel am 03.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 51,92 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 63,16 EUR am 01.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 80,20 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Varta ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,30 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 15.11.2023 dürfte Varta die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Varta-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

