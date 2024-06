Varta Aktie News: Varta reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 9,98 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 9,98 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 10,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 104.752 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 141,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 18,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 215,06 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 164,22 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Varta am 12.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

