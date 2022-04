Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,3 Prozent auf 96,84 EUR. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 96,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.443 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 165,90 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,31 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (78,50 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 18,94 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 12.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 239,20 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 280,60 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Varta wird am 12.05.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 30.03.2023 dürfte Varta die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Varta ein EPS in Höhe von 3,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

