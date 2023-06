Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittwochmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Varta 15,30 EUR

-0,33% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,5 Prozent auf 15,28 EUR. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 15,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,35 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.495 Stück gehandelt.

Am 21.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 498,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Abschläge von 9,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,90 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 09.08.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -1,634 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Mai 2023: Experten empfehlen Varta-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Hot Stocks heute: Liquiditätsentzug - Funkwerk bietet 7% Dividende - Varta erholt sich, keine Trendwende!

Varta-Aktie sinkt auf Rekordtief: Goldman Sachs äußert Zweifel an Varta-Jahreszielen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com