Varta Aktie News: Varta gibt am Mittwochmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 1,97 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 1,97 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 1,93 EUR. Bei 2,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 60.185 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.125,50 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,41 EUR fiel das Papier am 25.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Varta wird am 12.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 08.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Varta.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,295 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

