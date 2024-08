Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Donnerstagmittag ins Minus

Kurs der Varta

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 2,01 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die Varta-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 2,01 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 2,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,05 EUR. Zuletzt wechselten 78.892 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.098,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.07.2024 bei 1,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 14,25 EUR.

Am 14.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,93 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Varta am 12.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR ausweisen wird.

