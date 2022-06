Varta Aktie News: Varta am Donnerstagmittag im Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09.06.2022 12:22:00 Uhr 0,8 Prozent auf 85,84 EUR. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 85,32 EUR. Mit einem Wert von 86,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.050 Varta-Aktien.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 165,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 48,26 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 67,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 26,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 89,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Varta.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,01 EUR je Varta-Aktie belaufen.

