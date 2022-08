Varta Aktie News: Varta am Mittag billiger

Die Varta-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 79,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 78,86 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 80,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.495 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 165,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 67,88 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,25 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 12.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 204,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 185,29 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Varta dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MDart10 / Shutterstock.com