Varta Aktie News: Varta am Freitagmittag mit sattem Kursplus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Varta. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 23,5 Prozent auf 2,68 EUR.

Um 11:46 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 23,5 Prozent auf 2,68 EUR zu. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 608.154 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 800,37 Prozent wieder erreichen. Am 25.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 90,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Varta-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 14,25 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,93 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164,22 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Varta am 12.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

