Varta Aktie News: Varta fällt am Vormittag tief

So entwickelt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 32,8 Prozent auf 9,50 EUR nach.

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 32,8 Prozent auf 9,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 9,50 EUR. Bei 9,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 115.292 Varta-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2023 auf bis zu 25,61 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 169,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2024 Kursverluste bis auf 9,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,00 Prozent.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,75 EUR für die Varta-Aktie.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Varta am 15.05.2024 präsentieren. Am 07.05.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

