Varta Aktie News: Bullen treiben Varta am Montagmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Varta. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 34,6 Prozent auf 3,43 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 34,6 Prozent im Plus bei 3,43 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 3,62 EUR. Bei 2,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.005.211 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 603,50 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,41 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 58,89 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,67 EUR.

Am 14.11.2023 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Varta ein Ergebnis je Aktie von -0,93 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 30,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

