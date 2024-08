Varta Aktie News: Bären lasten am Mittwochvormittag auf Varta

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 20,6 Prozent auf 4,05 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 20,6 Prozent auf 4,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 3,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,94 EUR. Zuletzt wechselten 127.889 Varta-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2023 auf bis zu 24,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 496,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,41 EUR. Dieser Wert wurde am 25.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 10,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Varta am 14.11.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 215,06 Mio. EUR im Vergleich zu 164,22 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Varta am 30.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,295 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

