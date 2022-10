Varta Aktie News: Varta zieht am Freitagvormittag an

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 30,00 EUR zu. Die Varta-Aktie legte bis auf 30,51 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.922 Varta-Aktien.

Bei 135,60 EUR markierte der Titel am 30.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,88 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,15 EUR am 13.10.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 10,50 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Varta-Aktie an.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,30 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 204,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Varta am 15.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 15.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

