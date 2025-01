Varta Aktie News: Varta wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

So bewegt sich Varta

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Varta. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 1,52 EUR ab.

Das Papier von Varta befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 1,52 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 1,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 105.179 Varta-Aktien.

Am 16.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,96 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.147,04 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,00 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,50 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

