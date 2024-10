Varta Aktie News: Varta am Mittag mit sattem Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Varta zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Varta legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,7 Prozent auf 3,55 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 6,7 Prozent im Plus bei 3,55 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,90 EUR an. Bei 3,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 799.131 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 578,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 78,62 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,67 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta -0,93 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 215,06 Mio. EUR im Vergleich zu 164,22 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Varta wird am 13.11.2024 gerechnet. Am 18.11.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,295 EUR je Varta-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

