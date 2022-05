Varta Aktie News: Varta am Mittag mit KursVerlusten

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 19.05.2022 12:22:00 Uhr ging es um 2,9 Prozent auf 75,94 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 75,52 EUR. Bei 77,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 50.422 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei 165,90 EUR markierte der Titel am 11.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 54,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,88 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 89,80 EUR für die Varta-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 12.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,60 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 204,30 EUR im Vorjahresquartal.

Am 11.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,99 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie mit tiefroten Vorzeichen: Varta mit Rückgang bei Umsatz und operativem Gewinn

So schätzen die Analysten die Varta-Aktie im April 2022 ein

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com