Varta Aktie News: Varta am Mittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 16,10 EUR zu.

Um 11:47 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 16,10 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,10 EUR zu. Bei 15,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.599 Varta-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 30,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 88,20 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 14,13 Prozent wieder erreichen.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,75 EUR je Varta-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,468 EUR je Varta-Aktie stehen.

