Varta Aktie News: Varta am Freitagnachmittag billiger

Das Papier von Varta befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 15,61 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,51 EUR aus. Bei 15,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 109.591 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 21.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 486,09 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,48 EUR am 25.05.2023. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 0,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die Varta-Aktie.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 09.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Varta.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Varta-Aktie.

