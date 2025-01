Varta Aktie News: Varta knickt am Vormittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Varta. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 6,9 Prozent auf 1,01 EUR.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 6,9 Prozent im Minus bei 1,01 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,99 EUR aus. Bei 0,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.233 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 markierte das Papier bei 18,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 1.706,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.08.2024 bei 0,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Varta-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Varta 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,50 EUR für die Varta-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Aktie aus.

