Varta Aktie News: Varta reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Aktie von Varta gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 1,50 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 09:02 Uhr 0,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 1,50 EUR. Bei 1,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 3.167 Varta-Aktien gehandelt.

Bei 24,13 EUR markierte der Titel am 17.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.508,67 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.08.2024 bei 0,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 10,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 14.11.2023. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,93 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 215,06 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.09.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

