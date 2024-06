Varta Aktie News: Varta am Vormittag höher

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 8,80 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:02 Uhr 0,2 Prozent auf 8,80 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,80 EUR an. Mit einem Wert von 8,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.495 Varta-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2023 bei 24,13 EUR. Gewinne von 174,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,44 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Varta-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,00 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie sinkt: Varta rudert bei Umsatzziel zurück

RENK-Aktie legt zu: RENK ersetzt Varta im SDAX

Varta-Aktie springt an: Michael Ostermann neuer Varta-Chef