Varta Aktie News: Varta verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,7 Prozent auf 1,76 EUR nach.

Die Varta-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 1,76 EUR. Bei 1,70 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,83 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 532.627 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2023 auf bis zu 24,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 92,69 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 10,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – ein Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Varta wird am 30.08.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Varta die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Totalverlust droht: Varta soll dank Porsche & Co. gerettet werden - Aktie bricht ein

Varta-Aktie +41%: Tojner hofft auf Stabilisierung bis Jahresende - Erholung oder "dead-cat-bounce"?

Mehrheitseigner Michael Tojner: Varta soll als Einheit bestehen bleiben - Varta-Aktie dreht ins Plus