Varta Aktie News: Varta verliert am Vormittag

Um 09:22 Uhr fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 34,99 EUR ab. Bei 34,64 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,70 EUR. Zuletzt wechselten 20.292 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,20 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2022 bei 34,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,00 EUR je Varta-Aktie aus.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Varta im vergangenen Quartal 185,29 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varta 204,30 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Varta am 15.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 15.11.2023 dürfte Varta die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Varta-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,03 EUR je Aktie.

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com