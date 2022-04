Varta Aktie News: Varta tendiert am Freitagnachmittag fester

Um 16:22 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,2 Prozent auf 90,74 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 91,00 EUR. Bei 88,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 45.706 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 165,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 45,30 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 78,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 15,59 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 98,40 EUR.

Varta ließ sich am 31.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,17 EUR gegenüber 0,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 280,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Varta einen Umsatz von 239,20 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 10.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Gewinn in Höhe von 3,19 EUR je Aktie aus.

