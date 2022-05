Varta Aktie News: Varta tendiert am Vormittag fester

Um 30.05.2022 09:22:00 Uhr stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 80,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Varta-Aktie sogar auf 81,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.089 Varta-Aktien.

Am 11.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 165,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 67,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 89,80 EUR.

Am 12.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 204,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Varta am 11.08.2022 präsentieren. Varta dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Gewinn von 3,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

