Varta Aktie News: Varta gewinnt am Mittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 12:22 Uhr 1,7 Prozent. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 72,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,80 EUR. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 21.446 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 136,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.09.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (67,88 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,22 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 80,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 13.05.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,30 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 204,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.11.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 15.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

