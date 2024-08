Varta Aktie News: Varta am Freitagmittag im Bullenmodus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,6 Prozent auf 1,84 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,6 Prozent auf 1,84 EUR zu. Die Varta-Aktie legte bis auf 1,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 226.636 Varta-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.11.2023 auf bis zu 24,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1.211,41 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.08.2024 bei 0,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,70 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,67 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 215,06 Mio. EUR – ein Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Varta wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.09.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

