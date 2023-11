Varta Aktie News: Varta am Donnerstagmittag mit Verlusten

So bewegt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Varta-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 20,38 EUR ab.

Das Papier von Varta befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 20,38 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,21 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 20,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.286 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 48,68 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 32,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 185,29 EUR US-Dollar umgesetzt.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,343 EUR je Varta-Aktie.

