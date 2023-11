Varta Aktie News: Varta tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 20,22 EUR.

Das Papier von Varta befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 20,22 EUR ab. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,10 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.769 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,85 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,63 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,343 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

