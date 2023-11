Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

So entwickelt sich Varta

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 20,82 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 20,82 EUR. Bei 20,94 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.783 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 30,30 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,53 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,60 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 EUR je Varta-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 13.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,114 EUR je Varta-Aktie.

