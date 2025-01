Varta Aktie News: Varta verbilligt sich am Vormittag

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 0,900 EUR.

Die Varta-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 0,900 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 0,900 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,920 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.263 Stück gehandelt.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,805 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.878,333 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,760 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,556 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,50 EUR aus.

Varta veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta -0,13 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Varta am 27.03.2025 vorlegen.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

