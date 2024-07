Varta Aktie News: Varta verbilligt sich am Mittwochvormittag

So bewegt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,3 Prozent auf 2,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,3 Prozent auf 2,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 2,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 93.781 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 17.11.2023 markierte das Papier bei 24,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 985,96 Prozent. Am 25.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,41 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,54 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Das EPS lag bei -0,13 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 215,06 Mio. EUR im Vergleich zu 164,22 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Varta am 12.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -2,295 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie sehr volatil: Stoxx entfernt Varta aus Indizes

Hot Stocks heute: SAP auf Allzeithoch, Porsche senkt Prognose, Varta im freien Fall

Varta mit starken Kursverlusten: Shortseller machen Millionen - Varta-Chef unterstützt Equity-Lösung